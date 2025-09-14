En la Provincia de Buenos Aires, circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida puede acarrear sanciones económicas significativas. Desde septiembre de 2025, tras un ajuste del 11,9% en el valor de la Unidad Fija (UF), las multas por esta infracción oscilan entre 300 y 1.000 UF.

Es importante destacar que la VTV es obligatoria para todos los vehículos radicados en la provincia. Además de la multa económica, circular sin la VTV al día puede comprometer la seguridad vial y, en algunos casos, derivar en la inmovilización del vehículo.

Cuál es la multa por no tener la VTV al día en septiembre 2025

La Provincia de Buenos Aires estableció que la multa por conducir con la VTV vencida, tras actualizarse la unidad fija (UF), oscila entre $481.800 y $1.606.000.

Cuánto cuesta la VTV

Según las tarifas actuales, la Verificación Técnica Vehicular tiene un costo superior a $60.000 para los autos particulares y puede alcanzar hasta $114.000 en el caso de vehículos que pesen más de 2.500 kg: