A medida que se acerca el final de agosto de 2025, ANSES mantiene su calendario de pagos con novedades que despiertan interés entre los beneficiarios. Cada actualización genera expectativa, ya que impacta directamente en la planificación económica de quienes perciben haberes o prestaciones.

Estar al tanto de estas actualizaciones permite organizar mejor las finanzas personales y anticiparse a posibles modificaciones en los pagos. Además, facilita a los beneficiarios comprender cómo se distribuyen los montos y qué aspectos tener en cuenta para el cierre del mes.

Cuál es el grupo de ANSES que recibirá más de 2 millones de pesos en agosto 2025

En agosto de 2025, ANSES confirmó que un grupo de jubilados recibirá $2.114.977,60, resultado del ajuste del 1,62 % sobre las prestaciones, según el índice de inflación de junio informado por el INDEC.

Esta actualización forma parte del nuevo sistema de movilidad jubilatoria implementado en 2024 y fue oficializada mediante la Resolución 278/2025 publicada en el Boletín Oficial. Además, se mantiene el bono de $70.000 para los beneficiarios de haberes mínimos.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en agosto 2025

En agosto de 2025, los haberes jubilatorios en Argentina quedaron de la siguiente manera:

Jubilados que reciben el haber mínimo

Haber mínimo : $384.305,37, compuesto por $314.305,37 de haber ajustado más un bono extraordinario de $70.000.

: $384.305,37, compuesto por $314.305,37 de haber ajustado más un bono extraordinario de $70.000. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30, sumando $251.444,30 de haber actualizado más el refuerzo.

$321.444,30, sumando $251.444,30 de haber actualizado más el refuerzo. Pensiones No Contributivas (por Invalidez y Vejez): $290.013,76, integrando $220.013,76 de haber ajustado y el bono adicional.

Jubilados que superan el haber máximo