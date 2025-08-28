No hace falta esperar vacaciones largas para desconectarse de la rutina: existen Escapadas ideales para disfrutar en cualquier momento del año, incluso con planes de fin de semana o días libres cortos.

Estos destinos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires ofrecen opciones para relajarse, recorrer la naturaleza o disfrutar de actividades culturales sin necesidad de largos traslados. La ventaja de estos lugares radica en su accesibilidad.

Qué escapadas se recomiendan para hacer cerca de CABA en cualquier momento del año

A pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen pueblos ideales para desconectarse de la rutina y disfrutar de experiencias distintas. Tigre y San Antonio de Areco son dos alternativas muy diferentes entre sí, pero igual de atractivas para quienes desean escapar de la ciudad sin recorrer grandes distancias.

Tigre

Tigre es uno de los destinos más populares para quienes buscan naturaleza cerca de la capital. El Delta del Paraná, con sus ríos y arroyos, ofrece un paisaje único y múltiples opciones de entretenimiento.

Los paseos en lancha o kayak permiten recorrer los canales, mientras que el contacto con la fauna y flora autóctona brinda una experiencia natural incomparable.

El pueblo también propone actividades culturales, como museos y galerías de arte, y opciones de recreación familiar, entre ellas el Parque de la Costa.

San Antonio de Areco

San Antonio de Areco es considerada la cuna de la cultura gauchesca en Argentina. Sus calles empedradas y pulperías históricas transportan a otra época, donde la vida rural y las tradiciones del campo definen su identidad.

Entre sus atractivos se encuentra el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, que conserva objetos y relatos vinculados a la vida de los gauchos. El calendario cultural incluye fiestas criollas y celebraciones con destrezas de campo, música folklórica y gastronomía típica.