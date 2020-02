"Me parece que hay un error, porque se habla de belleza, si está fachero, y eso es lo clásico. Lo que pasa con Lamothe es que te atraviesa. A mí me conmueve saber que existe. No es que me gusta, me conmueve, me pasan cosas en el cuerpo con vos", tiró Manguel al aire de radio La Red-

"Nunca me dijeron algo así", respondió Esteban Lamothe, que igual se lo notó entre sorprendido y abombado.

Pero la cosa siguió y Manguel demostró sus atributos de seducción. "Tengo que decirte que sos muy linda", le dijo él y luego igual aclararon que está "en pareja".

"Hay que deconstruirse con el amor, con todo. Todo se puede conversar", dijo desde el otro lado de la línea.