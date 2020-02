Tablado no esquivó a la prensa y decidió responder todas las preguntas que le hicieron en la puerta la Unidad 21 de Campana a la salida.

"Siempre me pregunto por qué la maté", dijo Fabián y acto seguido respondió. "No hay un día en que no piense en pedir perdón. Nunca voy a haber pagado lo que hice”, se disculpó Tablado ante la prensa.

“Salgo con una mente diferente y distinta. Soy otra persona, No soy lo que hice en el pasado. Me esforcé mucho y realice tratamientos en la cárcel", contó.

"Le pido perdón a Edgardo Alo pero se que no me va a perdonar. Pero yo me siento aliviado haciéndolo", dijo. Y continuó: “Me arruiné la vida y la vida de Carolina”.