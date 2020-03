En la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta, y antes de partir rumbo al cementerio de Chacarita, Silvino Báez dijo: "Día a día es más duro. Tenemos un dolor inmenso, bronca, hoy en especial que no está Fernando con nosotros".

"Cada día que pasa nos sentimos más vacíos. A nosotros nos hace falta algo y ése es Fernando", agregó.

"Fernando no está, eso es lo más difícil. Nosotros tratamos de sobrellevarlo como podemos, no tenemos otra forma, no tenemos consuelo", afirmó.

El padre de la víctima agradeció al colegio donde iba su hijo, que esta tarde realizará a una misa para recordar a Fernando, confirmó que estarán en la ceremonia y también reconoció "el apoyo de la gente".

Sobre la investigación, señaló: "Sabemos muy poco de eso, pero creo que están en buen camino".

"Yo tengo enojo, a mí me corre sangre por las venas, pero hasta que la Justicia haga todo su trabajo yo no puedo andar diciendo cosas que no debo", comentó.

Por último, y antes de partir hacia el cementerio, Silvino dijo: "Voy a saludar a mi hijo, a decirle que estamos de pie luchando hasta que se consiga Justicia por él y por todos los chicos que la necesitan. No tenemos vida".