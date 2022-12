En el juicio que tiene a Nicolás Pachelo sentado en el banquillo de los acusados, además de Carrascosa declararon los hermanos de la socióloga asesinada en 2002, Irene y John Hurtig y Horacio y María Laura García Belsunce, y todos apuntaron como el homicida al exvecino del country Carmel, de Pilar.

"Perdón, primero quisiera decir unas palabras. Hace 20 años que estoy esperando este momento, de ser particular damnificado y estar enfrente del asesino de mi mujer", dijo Carrascosa ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro antes de iniciar su declaración como testigo, el 26 de agosto pasado.

"Lo que a mí me mantiene vivo es saber quién la mato. Yo ya no tengo nada que hacer en la vida", afirmó el viudo en otro tramo de su declaración.

El viudo recordó cómo conoció a su esposa y la describió como una mujer "con unos principios impresionantes", que era "de ayudar al otro, muy reservada y con una moral increíble, de carácter muy fuerte, que no admitía una injusticia".

Carrascosa fue el último del círculo familiar que declaró ante el tribunal, ya que antes lo hicieron María Laura, hermana mayor de la víctima; y sus dos medios hermanos, Irene y John Hurtig.

El 5 de agosto, María Laura se sentó frente a los jueces y les solicitó que Pachelo sea apartado de la sala porque le tenía "temor" luego de dos amenazas que recibió por parte, según ella, del principal acusado.

"Espero que se haga justicia. Después de veinte años queremos intimidad y que lo metan preso. Que este tribunal haga justicia. Que Pachelo esté preso, pero por nosotros, no por los robos a los amigos", indicó.

El 10 de agosto fue el turno de Irene Hurtig, quien aseguró que no existen "dudas" de que Pachelo "tuvo que ver en la muerte" de su hermana y calificó al fiscal que instruyó la causa, Diego Molina Pico, como un "delincuente" que "protegió" al vecino acusado a través del abogado Roberto Ribas.

Irene ya había declarado como testigo en el juicio del 2007, mientras que en el debate del 2011 fue imputada una semana antes del inicio por los fiscales Laura Zyseskind, Leonardo Loiterstein y Oscar Márquez, aunque no llegaron a tomarle declaración indagatoria como encubridora del crimen.

Finalmente, una semana más tarde, John Hurtig se sentó como testigo y reveló que Francisco Pachelo, uno de los hermanos de Nicolás, le confesó que el principal acusado fue el asesino de la socióloga, que días antes del crimen compró municiones calibre .32 largo, el mismo que fue utilizado en el hecho, y que no lo denunció porque le tenía "pánico"."Nos juntamos en una confitería de la avenida Córdoba. Yo no lo conocía a Francisco, así que él me vio a mí y me dijo ´mirá, yo no soy como mi hermano, yo te quiero decir que mi hermano mató a tu hermana´", expresó Hurtig.

"Nicolás Pachelo mató a mi hermana", dijo con firmeza Hurtig antes de mencionar una serie de indicios que podrían incriminar al principal imputado del homicidio, y añadió: "María Marta está conmigo y laburando para que el que la mató vaya preso, y voy camino a eso".

"Les pido por favor virar este barco que hace 20 años que se no se pueden virar. Nuestra vida sigue pero María Marta, Guillermo Bártoli (su cuñado), mi vieja y mi viejo están muertos. Hagan justicia por María, boludos, se los ruego", le dijo al tribunal en tono coloquial, ante la mirada atenta de los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.