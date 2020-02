El abogado Fernando Burlando confirmó que no recusarán a la fiscal que sigue el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa. "Lejos de pensar en recusar a la fiscal tratamos de exponer nuestras ideas" dijo en una entrevista televisiva. "No es la via la recusación" agregó.

Ante la posibilidad de que los rugbiers salgan de prisión dijo que es "es imposible" porque "hay infinidad de gente detenida imputados por delitos no tan graves". "Esto es la masacre de una criatura; un joven que no pudo ni siquiera defenderse" dijo.

"Han tratado de desvirtuar la investigación" completó.