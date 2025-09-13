La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para circular en la Ciudad de Buenos Aires y suele actualizar sus valores cada cierto tiempo. En septiembre, muchos conductores se preguntan cuánto deberán abonar para cumplir con esta revisión.

El costo de la VTV se convierte en un punto clave a la hora de organizar gastos vinculados al uso del automóvil o la moto. En este contexto, la consulta sobre las tarifas vigentes cobra relevancia.

Cuánto cuesta la VTV en septiembre 2025

Este mes de septiembre de 2025, el costo para realizar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires es el siguiente:

Para autos : $63.453

: Para motos: $23.858

Más allá de los valores, el sistema de la VTV contempla un calendario de vencimientos organizado según la terminación de la patente. Esto implica que el mes en el que corresponde realizar la verificación técnica está directamente vinculado con el último número del dominio del vehículo. De esta manera, se evita la acumulación de trámites en un mismo período y se distribuye la demanda a lo largo del año.