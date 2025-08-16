La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para circular legalmente en Buenos Aires, especialmente para vehículos particulares con cierta antigüedad o kilometraje acumulado.

Este trámite es controlado por ada provincia, que establece tarifas uniformes en todos sus centros habilitados. Recientemente hubo un ajuste, el cual responde a la necesidad de actualizar el costo del servicio y cubrir gastos operativos en los centros de verificación.

Cuánto cuesta hacer la VTV en Buenos Aires en agosto 2025

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas para la verificación técnica vehicular son las siguientes:

Autos particulares: $79.640,87

Motos: $31.856,35

Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques de más de 2.500 kg: $71.676,79

Este trámite es obligatorio para los autos particulares con más de dos años de uso o más de 60.000 km recorridos, así como para motos y vehículos destinados a actividades comerciales.

Cómo sacar un turno para hacer la VTV en Buenos Aires

Para realizar la VTV en la provincia de Buenos Aires, el procedimiento es el siguiente: