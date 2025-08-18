La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo una herramienta clave para garantizar la seguridad vial. Sin embargo, la normativa vigente contempla excepciones que podrían liberar a ciertos conductores de realizar el trámite o incluso del pago del mismo, dependiendo de diversas condiciones.

Comprender quiénes están alcanzados por estos beneficios puede evitar confusiones al momento de planificar la inspección o al momento de circular.

Qué personas están exentas de pagar la VTV en agosto 2025

No todos los conductores deben abonar la VTV. Están exentos de este pago los jubilados, pensionados y adultos mayores de 65 años , siempre que sus ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y el valor del vehículo no exceda el límite establecido por la normativa porteña.

También cuentan con este beneficio las personas con discapacidad . En estos casos, la exención alcanza tanto al titular del certificado como a sus padres, tutores, cónyuges o convivientes , siempre que sean quienes figuren como propietarios del vehículo.

Quiénes no deben hacer la VTV en 2025

En la Ciudad de Buenos Aires existen excepciones a la obligación de realizar la VTV. No todos los rodados deben cumplir con este trámite desde el inicio de su vida útil, ya que la normativa establece plazos y condiciones especiales.

En primer lugar, las motos cero kilómetro cuentan con un período de gracia: no necesitan la VTV hasta cumplir su primer año de antigüedad.

En el caso de los automóviles nuevos , la exención se extiende hasta los tres años posteriores a su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos , lo que ocurre primero.

Qué multa podés recibir por no tener la VTV al día

Circular sin la VTV puede traer consecuencias económicas importantes para los conductores.

Actualmente, en CABA, las multas por no tener la VTV al día parten desde los $430.500 , una cifra que busca desalentar la circulación de rodados en infracción.