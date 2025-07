Las autoridades anunciaron una reforma profunda en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que promete simplificar el trámite y modernizar su formato. La propuesta incluye novedades sobre los lugares habilitados, los plazos para realizar las inspecciones y el uso de certificados digitales en vez de la clásica oblea física en el parabrisas.

A pesar de haberse fijado un plazo de 90 días para que los cambios entren en vigor (que expiró en junio), la normativa aún no se implementó. Mientras tanto, conductores, talleres y concesionarias siguen a la espera, ya que la puesta en marcha del sistema depende de adaptaciones técnicas.

Cuáles son los cambios previstos para la VTV en 2025

De acuerdo al decreto 196/2025, se introdujeron cambios clave en las inspecciones de los vehículos que circulan por la vía pública, especialmente en dónde se realizan y cada cuánto deben hacerse.

A partir de ahora, tanto para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Inspección Técnica Vehicular (ITV), según el nombre que utilice cada jurisdicción, se habilita que estas inspecciones puedan realizarse no solo en plantas oficiales, sino también en concesionarios y talleres autorizados. Esto amplía la red de lugares disponibles, buscando facilitar el cumplimiento de este trámite.

En cuanto a los plazos:

La primera inspección se hará a los 5 años del patentamiento del vehículo.

del vehículo. Entre los 5 y 10 años de antigüedad, la verificación se realizará cada 2 años.

Una vez cumplidos los 10 años, la inspección técnica deberá hacerse de manera anual.

En el caso de los vehículos de uso comercial o no particular, cada jurisdicción establecerá las fechas de control, pero la frecuencia no podrá superar el año, por lo que deberán hacer la verificación técnica todos los años.

Por qué no se implementaron los cambios en la VTV

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales. Sin embargo, fuentes del área de Transporte explicaron a este medio que el tema se encuentra trabado por la complejidad de implementación, la necesidad de que las provincias adhieran a la Ley Nacional de Tránsito, y la reciente disolución de organismos junto con la reestructuración del 8 de julio, que marcó el final de las Facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo.

Todo esto genera incertidumbre sobre cuál será finalmente el esquema que adoptará la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía.

En la práctica, la situación actual indica que existe un proyecto de resolución en proceso, con el objetivo de habilitar talleres y establecer un nuevo marco normativo para los lugares de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tanto para el transporte de carga como para el de pasajeros, según detallaron las fuentes consultadas.