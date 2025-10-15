El gobierno más insensible y criminal de la historia volvió a ser protagonista de un acto atroz en la localidad chaqueña de Villa Río Bermejito.

Allí miembros de la comunidad originaria Qom de la zona se hicieron presentes ante la municipalidad local para reclamar por la baja completamente arbitraria de las pensiones no contributivas y las Asignaciones Universales por Hijo (AUH).

Como sabemos, esto forma parte de la política del gobierno al igual que sucedió con los discapacitados como a los jubilados y otros grandes sectores vulnerables. En este caso, la gente que vive en el impenetrable chaqueño reclamaba por esta ayuda estatal que les permitía apenas subsistir en un contexto total de crisis.

Pero la respuesta de la policía local fue una brutal represión, donde hubo como resultado unas 20 personas heridas que tuvieron que ser trasladadas al hospital más cercano.

Según comentaron los referentes del pueblo Qom e incluso el Comité contra la Tortura de Chaco, los policías apuntaban con sus rifles directamente al cuerpo de los manifestantes y de la cintura para arriba.

Incluso denunciaron que, luego de la represión, efectivos policiales ingresaron al barrio 18 Viviendas, dónde entraron a algunas casas y asustaron a mujeres y niños.