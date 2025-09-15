Prueba piloto: cuál es la iniciativa para recolectar residuos reciclables que se lanzó en Córdoba

La ciudad de Córdoba puso en marcha recientemente una iniciativa que busca optimizar la gestión de residuos y fomentar la cultura del reciclaje entre sus habitantes. La propuesta surge en un contexto donde la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente se han vuelto prioridades tanto para los gobiernos locales como para la sociedad civil.

El proyecto se plantea como una prueba piloto, destinada a evaluar la eficacia de distintos métodos de recolección selectiva de materiales reciclables. Además de su impacto ambiental, la iniciativa busca generar conciencia y participación ciudadana.

Cómo es la recolección de residuos reciclables que se lanzó en San Francisco

Desde el 13 de septiembre, la Municipalidad de San Francisco puso en marcha una prueba piloto de recolección diferenciada de residuos en los loteos Palmares 1, 2, 3 y 4, así como en Altos del Prado. Este sistema permitirá reciclar materiales que deben entregarse limpios y secos para su traslado posterior al centro de tratamiento.

En la primera jornada se recolectó material equivalente a 1,5 camiones. Los residuos fueron llevados a la Cooperativa San Francisco Recicla, donde se clasifican y enfardan antes de incorporarse a la economía circular. La recolección diferenciada se realiza todos los martes, de 15:30 a 19:30.

Entre los materiales que se recolectan se incluyen papel, cartón, metales no ferrosos (como bronce, cobre y aluminio), vidrio y plásticos de todo tipo. Es fundamental que los desechos estén limpios y secos, y que no se mezclen con residuos orgánicos.