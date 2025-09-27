Con la llegada de las altas temperaturas, las rutinas cotidianas suelen cambiar y con ellas también los hábitos vinculados al consumo. En esta etapa del año, donde aumentan los residuos por reuniones, viajes y actividades al aire libre, cobra mayor relevancia la práctica de reciclar. El reciclaje no solo implica separar materiales y darles un nuevo uso, sino también generar conciencia.

Sostener este compromiso en los meses más cálidos es un recordatorio de que las acciones pequeñas, realizadas de manera constante, pueden marcar una gran diferencia. En un contexto en el que cada temporada plantea nuevos desafíos ambientales, reciclar se consolida como un gesto accesible y efectivo.

Qué importancia tiene el reciclaje en la temporada de calor

Con la llegada del verano y las vacaciones, el sector de recuperación y reciclaje de papel y cartón recuerda la importancia de mantener los hábitos sostenibles también en esta época del año.

Separar de forma adecuada estos materiales, tanto en casa como en segundas residencias o alojamientos turísticos, resulta clave para asegurar una recolección eficiente y favorecer una economía circular. Cada papel o cartón que se deposita en el contenedor azul contribuye a ahorrar recursos naturales, reducir el gasto energético y minimizar las emisiones de CO₂, protegiendo el entorno que más se disfruta durante estos meses. Como subrayan desde el sector: "Cuidar del medio ambiente no admite vacaciones".

Para colaborar correctamente, se recomienda colocar siempre el papel y cartón en el contenedor azul, preferentemente doblados, y asegurarse de que estén limpios y libres de restos de comida. También se insiste en evitar el abandono de estos residuos en espacios públicos o naturales, práctica que afecta directamente al paisaje y a la seguridad.

Uno de los mayores riesgos que advierten las empresas gestoras es la incorrecta disposición de pilas y baterías en el contenedor azul. Estos elementos, al entrar en contacto con materiales fácilmente inflamables como el papel, pueden provocar incendios o explosiones, sobre todo en días de altas temperaturas.

"No se trata solo de un tema ambiental, sino también de seguridad", recalcan, al tiempo que recuerdan que pilas y baterías cuentan con un circuito específico de recolección que debe respetarse, más aún en verano, cuando el riesgo térmico se incrementa.