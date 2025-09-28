El vidrio es uno de los materiales más valorados dentro de las prácticas de reciclaje, ya que su reutilización tiene un impacto directo en la sostenibilidad y en la economía circular. Cada vez que se reincorpora al proceso productivo, se evita la necesidad de extraer nuevas materias primas, lo que contribuye a reducir costos y a minimizar el impacto ambiental asociado a su fabricación.

Más allá del aspecto ambiental, el reciclaje del vidrio también genera beneficios sociales y económicos, al impulsar la creación de empleos vinculados a la recolección, clasificación y transformación de este material.

Cuáles son las ventajas de reciclar vidrio

El reciclaje de vidrio no solo contribuye al cuidado ambiental, sino que también genera un círculo virtuoso en términos económicos y sociales: