Al momento de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), cada detalle del automóvil es evaluado para garantizar que circule en condiciones seguras, y el parabrisas es uno de los elementos clave en este control. Este componente no solo protege del viento y de los objetos externos, sino que además resulta esencial para mantener la visibilidad plena.

Un parabrisas en mal estado puede representar un riesgo significativo, ya que rajaduras, astillas o desgastes en la superficie pueden distorsionar la visión, especialmente durante la noche o en condiciones de lluvia. Por este motivo, el examen de la VTV presta especial atención a su estado, verificando que no presente defectos que comprometan la seguridad vial.

Qué requisitos tiene la VTV respecto al parabrisas de tu auto

La VTV incluye un control exhaustivo de los parabrisas, pieza clave para la seguridad vial. La normativa establece que deben encontrarse en perfectas condiciones: libres de rayones, astilladuras o golpes que puedan afectar la visibilidad del conductor y, en consecuencia, aumentar el riesgo de accidentes.

Durante la inspección también se verifica el correcto funcionamiento de los elementos asociados al parabrisas, como los limpiaparabrisas y el paragolpes delantero. Estos detalles son evaluados de manera minuciosa, ya que inciden directamente en la capacidad de respuesta del vehículo ante situaciones adversas en la ruta.

Cuál es el costo de la VTV en octubre 2025

El trámite de la VTV volvió a registrar un aumento tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento fue del 17,9%, lo que elevó el valor del trámite a $63.436. En la Ciudad de Buenos Aires, también se aplicaron subas: el trámite pasó a costar $52.878 para autos y $19.800 para motos.

De esta manera, tanto en CABA como en provincia, la VTV continúa siendo un requisito indispensable, pero cada vez más costoso para los conductores.