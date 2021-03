Se llama Guillermina García Featherston, es una médica egresada de la Universidad Nacional De La Plata que vive junto a su pareja Craig Caparatta en Villa Florida, de Tilcara.

Los vecinos de la plaza principal de la ciudad jujeña la filmaron justificando que "no hay que usar barbijos y no realizar cuarentena".En el video que recorre las redes sociales se puede ver como oficiales de la policía local le piden que use barbijo.

Una mujer le pide que use barbijo y Featherston le responde: "Si a usted le sirve usar ese trapo sucio en la cara y cree que se cuida y me cuida yo no le voy a contestar".

Dijo que no usar tapabocas es "un acto de amor para concientizar". Y desafió: "No me quieras tocar la boca, no me la voy a tapar, no te metas en mi aura, mi metro a decirme lo que tengo que hacer con mi propio cuerpo".

La polémica profesional se desempeña en Tilcara y, según los vecinos, es una ferviente promotora del consumo de Dióxido de Cloro (clorito).