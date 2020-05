El procedimiento a cargo de la Policía de la Ciudad se llevó a cabo luego de que el fiscal Maximiliano Vence solicitara un procedimiento a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales tras las denuncias que recibió el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La policía llegó al lugar y evitó que accediera más gente a la ceremonia, aunque no pudo impedir el casamiento que estaba organizado para hoy a las 14.30 en el barrio porteño de Almagro.



Según el Ministerio Público Fiscal, la Policía porteña "había intimado por la mañana a los residentes del lugar para advertir que la ceremonia violaba el decreto presidencial sobre el aislamiento actual".



La Comisaría Vecinal 3a informó que tomó "conocimiento en el día de hoy a través de vídeos que circulan en la web que personas de la comunidad judía ortodoxa, realizarían reuniones (casamientos) no autorizadas y en contra del decreto" sobre el aislamiento para evitar la propagación del coronavirus.



La policía acudió al lugar ante la posibilidad de que en el edificio, ubicado en la calle Ecuador al 600, se realice una "fiesta de casamiento" y que tras llevar a cabo una inspección se detectó que allí se celebró "una ceremonia religiosa" donde fueron identificadas las 8 personas que luego resultaron detenidas.



"Ningún ritual religioso está eximido de respetar el aislamiento. Les pedimos que denuncien este tipo de convocatorias para que podamos intervenir o anticiparnos", sostuvo el fiscal general Juan Bautista Mahiques.



A los detenidos se les imputa la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal y fueron trasladados, tras la orden de detención por parte del fiscal, a la Oficina Central de Identificación para "obtener datos de reincidencia y constatación de domicilio".



Mahiques explicó, en declaraciones al canal de noticias TN, que previamente se efectuó una investigación y luego se "detectó la desobediencia" al decreto presidencial y que no saben "si había personas con síntomas".



Por otra parte, señaló que fue informado "de que hubo una fiesta ayer y otra el miércoles" que están siendo investigadas por parte del fiscal Vence, indicó Mahiques.



"El casamiento de hoy, en principio, no habría sido en el mismo lugar que los otras dos", aclaró.



En tanto, Eliahú Hamra, secretario general del partido BUR, de la ortodoxia judía, y presidente del Vaad Hakheilot de la Argentina, organización educativa de la AMIA, afirmó esta tarde que "la comunidad judía ortodoxa en Argentina repudia esta acción llevada a cabo por particulares en lugares privados que no han cumplido con el aislamiento social, preventivo y obligatorio".



"Desde la comunidad judía ortodoxa en Argentina mantenemos la premisa de seguir con total responsabilidad las medidas e instrucciones de las autoridades sanitarias", concluyó desde su cuenta de Twitter.



Tzví Grunblat, rabino de Jabad Lubavitch, dijo a Télam que "es un tema de gente que hizo una estupidez total, es gente equivocada y la comunidad judía no está de acuerdo con esto".



Consultado sobre la presencia de un rabino que casó a la pareja Grunblat reflexionó que "hay gente en todos lados que se equivoca. A la gente se le dijo bien claro que se cuide, que no siga estos ejemplos, y que hay que tomar medidas".



"No es un tema judío, es un tema de vecinos de Buenos Aires, es parte de la condición humana, que a veces se equivocan. Lo importante es que los lineamientos (del Estado nacional) están claros y que no hay permisibilidad", aclaró.



El rabino Yosef Feigelstock, por su parte, reconoció a través de un comunicado, que "hay miembros de nuestra comunidad que participaron de un casamiento con muchos invitados sin guardar la distancia social y sin barbijos ni máscaras de protección".



Agregó que deja "en claro que está prohibido participar en esos casamientos o reuniones. Si una persona ya estuvo en una de esas actividades, debe quedar aislado de nuestra comunidad por lo mínimo por 35 días (con 14 días no alcanza) y debe cumplir la cuarentena en su casa".



Y terminó reconociendo que "especialmente en la comunidad en la que se llevó a cabo el casamiento hay enfermos" y fallecidos.