La expareja del Teto Medina presentó un escrito ante la Justicia para pedir su inmediata detención por la causa que ella radicó a mediados del año pasado por amenaza con arma de fuego, violencia de género y hostigamiento.

Alejandro Cipolla, abogado de Mónica Fernández, presentó el pedido formal para que el ex panelista de Implacables sea llamado a indagatoria, solicitando además su inmediata detención.

La denuncia de la ex de Teto Medina por la que piden su detención

“Solicité la detención porque entendí que la causa estaba finalizada, por el tema de la prueba. Y que estaba más que demostrada la culpabilidad del señor Medina. Ahora el fiscal se expide sobre si desea solicitarla o no y es el juez quien decide”, explicó el letrado.

Cipolla contó además que la mujer había recibido amenazas por redes sociales y que creen que el Teto podría estar involucrado: “Radicamos la denuncia y tenemos sospechas para pensar que pudo haber sido él también”.

Fernández realizó dos denuncias ante la Justicia contra el ex VideoMatch, una por violencia de género y amenaza con arma de fuego que se radicó en la ciudad de Buenos Aires y otra por “violencia de género y hostigamiento”, por un episodio que habría sucedido durante el verano en Lomas de Zamora: “Yo lo tenía bloqueado porque un día me llegó a llamar 190 veces y un día llamó a mi hijo, atendí y me empezó a bastardear, ahí llamé al 144 y me dijeron que era violencia de género y empecé a hablar en la comisaría de la mujer y entrando en detalle en estos cinco años, nos dimos cuenta de que había muchos episodios. Porque era un círculo entre una víctima y un psicópata”.

“Un día apareció con una bolsa con armas que dijo que era para un coleccionista y que las armas eran para su padre. Le decía a Facundo (hijo de ella) que lo acompañara a una estación de servicio que se tenía que encontrar con una persona para entregarle las armas y le dije que no, que iba yo”, había contado la ex mujer de Marcelo en Incorrectas sobre la primera de las causas iniciadas.

En ese momento Medina solo habló con algunos periodistas a través de un audio que envió: “Es todo mentira. Tengo cuatro hermanas mujeres, una hija, imaginate si yo puedo hacer eso. Me mato antes. Es despecho, despecho, despecho. Es la segunda vez que me pasa”.