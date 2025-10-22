Eduardo Feinmann se refirió a la desaparición de Paola Mariana Lens y aseguró que la joven decidió aislarse de su familia por voluntad propia.

Por este motivo, y a partir de la preocupación de la familia de la joven, el conductor calificó como "una exageración" la reacción de la madre de Paola y consideró que la preocupación pública estaba sobredimensionada.

Feinmann también cuestionó la cobertura mediática del caso y dijo que "es una vergüenza" cómo los medios argentinos informaron.

"Cuando aparecemos vivas les da bronca", expresó la actriz y humorista Malena Pichot, y con ese posteo dejó expuesto al periodista.

Vale aclarar, que la mujer argentina apareció en Palma de Mallorca junto a una amiga, y las autoridades confirmaron que se encontraba en buen estado, ya que se ausentó voluntariamente.