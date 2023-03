Decían que las low cost nos venían a traer la revolución de los aviones, pero lo que trajo es gente durmiendo el piso de la terminal Ezeiza.

La aerolínea “Viva Air” de Colombia cesó sus operaciones a fines de febrero y varios pasajeros se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a la espera de su vuelo.

“Nos dijeron que no nos iban a dar ningún tipo de solución. El 3 volví, me dieron tickets y no pude abordar el avión por un problema en el sistema”, contó uno de los varados a C5N.