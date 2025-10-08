Paisajes, descanso y gastronomía: estas escapadas son ideales para hacer en el Día de la madre
Desde cabañas hasta estancias rurales, las propuestas incluyen experiencias que integran contacto con la naturaleza y actividades recreativas.
El Día de la Madre se acerca y muchos buscan opciones para celebrarlo de manera especial, combinando descanso, naturaleza y buena gastronomía. Las Escapadas cortas se perfilan como una alternativa ideal para quienes desean compartir momentos tranquilos lejos del ritmo habitual de la ciudad, disfrutando de paisajes pintorescos y ambientes relajantes.
La idea es que la jornada se transforme en un respiro, donde la prioridad sea disfrutar del entorno y del tiempo compartido, sin prisas ni obligaciones. Además, la gastronomía se convierte en protagonista: muchas de estas escapadas ofrecen menús especiales y catas que permiten celebrar la ocasión con sabores locales y momentos de encuentro.
Qué escapadas son las mejores para hacer en el Día de la madre
Tres destinos ideales para celebrar el "Día de la Madre":
Termas de Río Hondo: relax y bienestar
Ubicadas en Santiago del Estero, las Termas de Río Hondo son sinónimo de descanso y desconexión. A más de 1.100 km del Obelisco, ofrecen aguas termales naturales, hoteles con spa y un ambiente tranquilo. Actividades destacadas:
- Circuito termal y masajes con piedras calientes.
- Caminatas por el centro histórico.
- Visita al Museo del Automóvil.
- Cena show con música folclórica.
- Descanso en piletas climatizadas al aire libre.
Mendoza: viñedos, spa y gastronomía de altura
Rodeada por la Cordillera de los Andes, Mendoza es ideal para quienes buscan naturaleza, relax y buen vino. Sus paisajes y propuestas gourmet permiten disfrutar de una experiencia completa de vino, spa y gastronomía. Actividades recomendadas:
- Degustaciones en bodegas familiares.
- Almuerzos entre viñas con menú maridado.
- Paseo por el Parque General San Martín.
- Día de spa con vinoterapia y masajes.
- Recorridos por ferias y mercados regionales.
Tigre y el Delta: naturaleza cerca de la ciudad
A solo 30 km de Buenos Aires, Tigre ofrece un escape rápido con canales, islas y opciones gastronómicas, ideal para un fin de semana distinto. Qué hacer en el Delta:
- Navegar por los ríos e islas.
- Almorzar frente al agua en el Puerto de Frutos.
- Visitar el Museo de Arte de Tigre.
- Disfrutar de un spa isleño con tratamientos naturales.
- Comprar artesanías y productos locales.