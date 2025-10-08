El Día de la Madre se acerca y muchos buscan opciones para celebrarlo de manera especial, combinando descanso, naturaleza y buena gastronomía. Las Escapadas cortas se perfilan como una alternativa ideal para quienes desean compartir momentos tranquilos lejos del ritmo habitual de la ciudad, disfrutando de paisajes pintorescos y ambientes relajantes.

La idea es que la jornada se transforme en un respiro, donde la prioridad sea disfrutar del entorno y del tiempo compartido, sin prisas ni obligaciones. Además, la gastronomía se convierte en protagonista: muchas de estas escapadas ofrecen menús especiales y catas que permiten celebrar la ocasión con sabores locales y momentos de encuentro.

Qué escapadas son las mejores para hacer en el Día de la madre

Tres destinos ideales para celebrar el "Día de la Madre":

Termas de Río Hondo: relax y bienestar

Ubicadas en Santiago del Estero, las Termas de Río Hondo son sinónimo de descanso y desconexión. A más de 1.100 km del Obelisco, ofrecen aguas termales naturales, hoteles con spa y un ambiente tranquilo. Actividades destacadas:

Circuito termal y masajes con piedras calientes.

Caminatas por el centro histórico.

Visita al Museo del Automóvil.

Cena show con música folclórica.

Descanso en piletas climatizadas al aire libre.

Mendoza: viñedos, spa y gastronomía de altura

Rodeada por la Cordillera de los Andes, Mendoza es ideal para quienes buscan naturaleza, relax y buen vino. Sus paisajes y propuestas gourmet permiten disfrutar de una experiencia completa de vino, spa y gastronomía. Actividades recomendadas:

Degustaciones en bodegas familiares.

Almuerzos entre viñas con menú maridado.

Paseo por el Parque General San Martín.

Día de spa con vinoterapia y masajes.

Recorridos por ferias y mercados regionales.

Tigre y el Delta: naturaleza cerca de la ciudad

A solo 30 km de Buenos Aires, Tigre ofrece un escape rápido con canales, islas y opciones gastronómicas, ideal para un fin de semana distinto. Qué hacer en el Delta: