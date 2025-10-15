Por más escalofriante que suene, Pablo Laurta aseguró que los asesinatos que cometió fueron "por justicia". Mientras era trasladado para realizar su declaración indagatoria. Laurta, quien se vanagloriaba de su amistad con Agustín Laje y Nicolás Márquez, fue negado por quienes antes lo apoyaban.

Mientras era escoltado por uniformados, y cubierto con un casco, una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó "¿qué hiciste con [Martín] Palacio?", en referencia al remisero que habría sido hallado muerto en las últimas horas. "Todo fue por justicia", contestó el hombre. "¿Qué dijiste? ¿Cómo, cómo?", le reiteró la cronista. "¡Que todo fue por justicia!", gritó el acusado desde dentro del móvil policial.

La Justicia cree que Laurta entró el sábado al mediodía a la casa de Luna Giardina, su expareja, y la asesinó de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y luego se llevó a su hijo de 5 años.