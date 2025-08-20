"El Poder" contra un nene autista
Pablo Duggan se refirió al vergonzoso fallo de la Justicia contra Ian Moche: "¿En las manos de qué jueces estamos?"
Javier Milei atacó directamente a Ian Moche, un nene de 12 años que milita por un mundo mas amable para la gente con autismo y la Justicia le dio la razón al hombre grande, dando vergüenza ajena.
En el país de la libertad el Presidente puede insultar a un nene autista de 12 años que tiene como único objetivo hacer una sociedad más amable para los que comparten su condición.
Eso fue lo que falló la Justicia y desde el poder lo celebraron como una victoria… contra un nene autista de 12 años.
Tal como contó Pablo Duggan los padres de Ian Moche no expusieron al nene y deben haber pensado que en el caso de que alguien lo agrediera, sería defendido por la Justicia. Pero el juez fue un miserable y decretó que el Presidente puede expresarse del modo que quiera mientras que Ian parece no tener los mismos derechos.