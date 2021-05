El plan de vacunación no se detiene a pesar de las operaciones de la derecha que no deja de repetir la cantinela de que no hay vacunas.

En los próximos días estarán llegando casi 4 millones de dosis de AstraZeneca y otro millón por el mecanismo de COVAX.

Sin embargo el acuerdo con Rusia sigue entregando dosis y entre el domingo y el martes, dos nuevos vuelos partirán hacia Moscú en busca de más dosis de Sputnik V.