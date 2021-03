La causa sobre la muerte de Diego Maradona sumó otro capítulo indignante, los audios entre Leopoldo Luque, su médico personal, y Maxi Pomargo, cuñado de Morla y a la vez asistente de Diego.

Infobae se los acercó a la Justicia y son terribles.

Dice Pomargo: “Que le siga dando porro Charly que vamos a salir hasta en Billiken. Es peligroso para todos. Volamos todos".

Luque responde: “Hay que rajarlo (a Charly). Esta semana tiene que volar”.

Charly es Carlos Ibáñez, uno de los asistentes del Diez.

El nuevo audio y más indignante data del 25 de abril de 2020, día en que Luque le envía este audio a Vanesa Morla, quien se encargaba de las finanzas de Diego: “Voy a armar una historia clínica, bien armada. Necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui y lo que hizo él en el medio también. Esa información. Potencialidades de muerte, él inminentes no tiene. Tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo, que sé yo. Responsabilidad no me cabe, pero si se llega a tirar alguien, ponele la familia en mi contra, la hija, quien sea... los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto. Me enviás eso el lunes y yo ya me pongo en campaña, armo todo”.

“Diego la puede quedar en cualquier momento”, dijo el neurocirujano, y propuso: “Y lo que vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contra y si está de acuerdo o no. Y él eso lo tiene que firmar. Que se firme que él es consciente de todo: que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, que se le solicita salud mental y él no quiere. Todo”.

Se agrande el expediente

En un documento incorporado al expediente -al que tuvo acceso Télam-, el equipo coordinado por el fiscal general de San Isidro John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, le notificó a las partes los 24 puntos sobre los que el 8 de marzo comenzará a trabajar la junta médica que se realizara en la Superintendencia de Policía Científica de La Plata.

Diego preso

Es la sensación más firme, tal pasan los días y se conocen más detalles, como este en el que de los chats que forman parte del expediente. Allí, Maxi Pomargo, pide que no permitan que las hijas se hagan cargo de Diego, porque según “si se va a lo de Gianinna lo perdemos”. Incluso promete: “Si zafamos de esa, hay plata para todos”.