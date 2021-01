Mailén se animó a dar su testimonio para ayudar a la joven venezolana que fue abusada en el mismo local donde ella trabajaba. El hombre denunciado es Irineo Humberto Garzón Martínez, que tiene un local de ropa en Balvanera.

La joven que trabajó para él durante unos días contó que sufrió los tratos degradantes del dueño: "Me preguntó si era soltera, si tenía hijos, me preguntaba cosas íntimas, me hablaba de relaciones, me invitaba a salir... Uno no sabe qué hacer. Muy incómodo"

Entrevista por TN contó que como ella no se sometió "me despidió y cuando fui a buscar la remuneración, le tuve que pedir a mi papá que me acompañara".