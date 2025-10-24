Luego de la hospitalización de Lourdes Fernández y de la detención casi en simultáneo de su ex pareja, Leandro García Gómez, una ex Bandana salió a hablar por su amiga con Pablo Duggan en Duro de Domar.

Se trata de Lissa Vera, una de las chicas del quinteto, quien aseguró que "todas fueron alarmas desde 2022", año en que Lourdes radicó la primera denuncia contra este hombre.

Durante la charla, Lissa le contó al conductor de DDD que ella hace boxeo y se dio cuenta de que Lourdes estaba golpeada luego de que enviara un video donde se la veía balbuceando, similar al video que se viralizó en las redes.

"Tenía los pómulos hinchados por los golpes", aseguró la cantante, mientras durante horas de la noche García Gómez fue detenido en su departamento por personal de la policía.

Según comentaron, el hombre se encontraba escondido en un placard cuando los agentes lo descubrieron y lo trasladaron hacia la comisaría.

En tanto a la cantante se le realizaron diferentes chequeos por haber tenido una presunta sobredosis. Aunque falta esclarecer cómo se dieron los hechos y si no fue inducida por el hombre.