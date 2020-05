La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, aseguró que "no hay dudas" de que la región de las Américas "ha pasado a ser el epicentro (mundial) de la pandemia Covid-19".

Por lo que aseguró "no es momento para flexibilizar las restricciones" de circulación o contacto social "ni reducir las estrategias preventivas".



Por otro lado, llamó la atención sobre el "impacto desproporcionado del virus (Sars-Cov-2) en personas que sufren enfermedades no transmisibles (ENT)" con alta incidencia en la región -como hipertensión, cáncer o diabetes-, quienes además están viendo dificultada la continuidad de sus tratamientos como consecuencia de la pandemia, lo que aumenta el riesgo de "una epidemia paralela de muertes prevenibles" por esta otra causa.



"Dos de los tres países con la mayor cantidad de casos diarios reportados están en las Américas y no puede caber la menor duda: nuestra región ha pasado a ser el epicentro de la pandemia Covid-19", afirmó la funcionaria durante la conferencia de prensa semanal que ofrece la OPS.



En ese sentido, Etienne afirmó que "éste es el momento" en preparación para el cual "hemos sonado tantas alarmas y hemos hecho tantos pedido de solidaridad y guía durante los últimos tres meses".



"Para la mayoría de los países de las Américas, éste no es el momento para flexibilizar las restricciones, ni reducir las estrategias preventivas: este el momento de permanecer fuertes, de seguir vigilantes y agresivamente implementar las medidas de salud pública comprobadas", dijo.



En otro orden de cosas, Etienne recordó que en China "más de un 28% de los pacientes con cáncer que contrajeron el Covid-19 murieron, comparado con solo un 2% del total de pacientes", un precedente que resulta "preocupante" para una región como las Américas donde "tenemos 1,2 millones de personas de viven con cáncer"



"Nunca hemos visto una relación tan nefasta entre una enfermedad infecciosa y las enfermedades no transmisibles", dijo.



En ese sentido, remarcó que es "una falsa dicotomía" pensar que no pueden ir juntos la prevención y el tratamiento de ambos tipos de enfermedades, y que "la lucha contra las ENT es ahora parte integral de nuestra respuesta" ante el coronavirus.