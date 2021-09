El diario Clarín hace rato que no oculta su postura opositora al gobierno pero lo de hoy ya excede al ridículo.

Después de que Carla Vizzotti anunciara que ya no es necesaria la utilización del tapaboca en la vía pública, el diario opositor sacó una nota que pone en duda si es el momento para dejar de usar barbijo en la calle.

Primero se opusieron a las restricciones y a la cuarentena, fogonearon las marchas en pleno pico de la pandemia y hasta alentaron a la quema de barbijos, después militaron en contra de las vacunas, luego por la falta de una en particular, la Pfizer y ahora que la cosa parece estar acercándose a su final y las autoridades consideran que ya no debe ser obligatorio el uso del barbijo, lo que además de una medida es una fuerte señal. Obviamente Clarín también se opone demostrando una vez más que no está contra el gobierno sino contra los argentinos.