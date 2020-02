Otro video confirma el adn violento de estos chicos que acabaron con la vida de Fernando Báez Sosa.

Ocurrió en Zárate a la salida de un boliche bailable de la ciudad de donde son oriundos los rugbiers.

Allí tomaron a golpes a un joven, que por seguridad mantiene su identidad reservada. El chico terminó en el hospital luego de quedar inconsciente.

En el centro médico le diagnosticaron traumatismo facial y traumatismo ocular izquierdo. Mientras, los rugbiers, en particular Pertossi, se jactaban en las redes sociales en un mensaje que ya salió a la luz en los medios: “3 noches seguidas a las piñas, si no hay piñas no pudo haber sido alta nocheeee jajajaja”.

"Cuando vimos lo que pasó en Gesell, nos volvió el terror al cuerpo. Pensamos que así podría haber terminado él, o peor, porque son chicos que en Zárate todo el mundo conocía su violencia y gozaban de impunidad", destacó el familiar de la víctima.

Además revelaron que el papá de Pertossi los llamó: "Primero nos dijo que su hijo no había sido y después nos invitó a su casa. Nos dijo de ‘arreglar’. Nosotros le respondimos que iba a tener que arreglar con nuestro abogado".

Lo llamativo de esto es que en este nuevo video, Alejo Milanesi, uno de los liberados por la justicia, es el principal protagonista de la golpiza junto con Pertossi.