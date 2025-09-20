A partir de septiembre de 2025, los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enfrentan a cambios importantes en el sistema para tramitar la licencia de conducir. La modificación busca agilizar los procesos y adaptarse a las herramientas digitales.

El nuevo esquema implica un cambio en la manera en que se realizan los trámites, desde la inscripción hasta la verificación de requisitos, con el objetivo de reducir tiempos y simplificar los pasos administrativos. La implementación del sistema también plantea un desafío en términos de adaptación a la tecnología.

Cómo es el nuevo trámite para la licencia de conducir en CABA

Las personas que aprueben el examen de conducir o ya cuenten con su licencia vigente pueden acceder a la nueva versión digital del documento. Para ello, deben descargar la app Mi Argentina, crear una cuenta si aún no la tienen, validar su identidad y luego ingresar en la sección "Documentos" para visualizar la licencia.

Esta nueva versión no solo tiene un diseño renovado, sino que también incluye un código QR que se actualiza cada 24 horas y permite a los fiscalizadores verificar la validez del documento.

En el caso de quienes tramitan la licencia por primera vez, recibirán únicamente el formato digital. Sin embargo, podrán solicitar la credencial física de manera opcional, abonando un costo adicional por la impresión.