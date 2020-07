Un conductor a bordo de una camioneta atravesó una multitudinaria manifestación contra el racismo en Nueva York a gran velocidad, y en ningún momento se detuvo a pesar de llevarse por delante varias bicicletas en su camino.

"Tenemos bicicletas que van en el frente, bloquean la intersección y redirigen el tráfico para que no tengamos que preocuparnos por cosas como lo que acaba de suceder", explicó uno de los organizadores de la manifestación.

Tonight, I marched w/ a wonderful group of people from WSQ. As we were marching peacefully thru Times Square an SUV plowed thru our bikers (our frontliners) & then our group. Luckily nobody was seriously injured 🙏🏻 😔 #JUSTICE #nycprotests #NycProtest #BLM #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Zg3suSt2SE