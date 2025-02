Una mujer que fue víctima de un violento asalto en la localidad de Villa Celina, mantuvo una conversación con Luis Novaresio y contó que necesitaba un celular para continuar con sus actividades diarias.

El conductor de A24 comentó "Necesitamos un celular para Marina. Alguien que nos ayude... Ahí veíamos recién el alias", dijo sobre la posibilidad de colaborar con la mujer, mediante el uso de una billetera virtual.

Evidentemente, el panelista Fernando Carolei, especialista en tecnología, le pidió en off que no lo haga en vivo. "¿Por qué no lo voy a decir? Lo voy a decir, Carolei", respondió molesto Novaresio.

"Me dijo que no lo diga y a mí que me importa... Yo conduzco el programa, digo lo que quiero. Lo único que me falta", agregó.