La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito indispensable para circular en gran parte del país, y su cumplimiento es controlado de manera estricta por las autoridades. En los últimos meses, se han actualizado los montos de las sanciones para quienes no cumplan con esta obligación.

La cifra de la multa se volvió tema de conversación debido a su magnitud y al fuerte impacto económico que puede representar. Esto se debe a que registraron un incremento en línea con la suba del precio de la nafta. Para el período septiembre-octubre, el ajuste aplicado fue del 11,9%.

Cuál es la multa por no tener la VTV al día en septiembre 2025

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una actualización en el valor de la unidad fija (UF), parámetro con el que se calculan las multas de tránsito.

Con este cambio, durante el próximo bimestre las sanciones por infracciones como cruzar un semáforo en rojo, exceder la velocidad, circular sin seguro o sin la VTV podrán alcanzar hasta $1.606.000.

En el caso específico de la Verificación Técnica Vehicular, la nueva escala quedó definida así: