“El odio no es una opinión, el odio no es una ideología, el odio no es un argumento, el odio no es información: el odio es violencia”, con ese mensaje, y un compilado que repasa difentes acciones violentas, C5N publicó un ilustrativo spot.

La señal de noticias armó un video luego del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, donde se exponen los mensajes de odio de manifestantes o dirigentes opositores, frente al debate que se generó por la difusión de esas polémicas expresiones en los últimos tiempos.