El video de esta mujer negándose a pagar un peaje se viralizó en las redes sociales, donde mucha gente opina que el resto debería tomar el ejemplo y empezar a argumentar la misma situación.

Esta conductora se negó a pagar la tarifa de peaje luego de transitar la ruta 226 que une Tandil con Mar del Plata y llega incluso hasta General Villegas, en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La mujer dio las explicaciones claras al trabajador de la cabina de peaje para justificar su intención de no pagar, y fue por el deplorable estado de las rutas.

La jubilada aseguró: “Si no brindan el servicio, no tenemos por qué pagar”, luego de marcar el "vergonzoso" estado de la vía en la que deben transitar autos y camiones.

El trabajador de peaje quiso que la mujer levantara la Barrera pero esta se negó y aseguró que son ellos los que deben facilitarle la circulación.

Por su parte, en las redes sociales la gente busca imitar su reclamo, a partir del abandono del gobierno Nacional de las rutas provinciales y nacionales, e incluso el cierre de Vialidad Nacional.