En medio de la conmoción por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa, se viralizó otro vídeo que muestra la violencia en las calles de Villa Gesell.

Esta vez, las imágenes fueron compartidas en Instagram y replicadas este jueves en TN. Según una de las víctimas, el hecho ocurrió el 8 de enero pasado: se puede chequear fácilmente que es un video reciente por la cartelería correspondiente a los shows en el teatro Plaza Gesell.

Los jóvenes terminaron a las piñas y patadas, con forcejeos e insultos, a la salida de un boliche.

"No conozco a los que me estaban pegando", dijo a TN Matías (24), uno de los jóvenes agredidos. "Yo me llegué a cubrir, pero Fernando no (en referencia al asesinato ocurrido el sábado pasado). Con la violencia no se soluciona nada. Nosotros tomamos alcohol en el boliche, pero no hicimos nada", agregó.