La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más relevantes para los conductores, ya que garantiza la seguridad en las calles y rutas del país. Sin embargo, a partir de octubre de 2025 se confirmó un cambio clave que impactará directamente en determinados vehículos.

La decisión busca simplificar obligaciones y al mismo tiempo adaptar la normativa a las características de un grupo específico de autos. La noticia genera expectativa y debate sobre los alcances de la disposición.

Qué autos ya no deben hacer la VTV desde octubre 2025

La VTV es un trámite obligatorio para todos los automóviles, que deben renovarla cada año para poder circular legalmente. Sin embargo, existen excepciones contempladas por la normativa que permiten a ciertos vehículos quedar exceptuados del control técnico, siempre que cumplan con condiciones específicas.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los autos cero kilómetro no están obligados a realizar la inspección durante los primeros tres años desde su patentamiento, o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero. Esta dispensa se aplica como reconocimiento al buen estado mecánico con el que cuentan los rodados recién adquiridos.

En el caso de las motos nuevas, la prórroga es más breve: quedan exentas de someterse a la VTV únicamente durante su primer año de antigüedad. Pasado ese período, tanto autos como motocicletas deben cumplir con la verificación anual sin excepción.

Cuáles son los requisitos para renovar la VTV

Al iniciar el trámite para actualizar la VTV, es fundamental contar con toda la documentación requerida: