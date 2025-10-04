No más VTV: si tenés estos autos ya no debés hacer el trámite a partir de octubre 2025
Esto despertó gran interés entre los propietarios, que ya consultan si sus modelos están incluidos dentro de la modificación anunciada.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más relevantes para los conductores, ya que garantiza la seguridad en las calles y rutas del país. Sin embargo, a partir de octubre de 2025 se confirmó un cambio clave que impactará directamente en determinados vehículos.
La decisión busca simplificar obligaciones y al mismo tiempo adaptar la normativa a las características de un grupo específico de autos. La noticia genera expectativa y debate sobre los alcances de la disposición.
Qué autos ya no deben hacer la VTV desde octubre 2025
La VTV es un trámite obligatorio para todos los automóviles, que deben renovarla cada año para poder circular legalmente. Sin embargo, existen excepciones contempladas por la normativa que permiten a ciertos vehículos quedar exceptuados del control técnico, siempre que cumplan con condiciones específicas.
De acuerdo con lo informado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los autos cero kilómetro no están obligados a realizar la inspección durante los primeros tres años desde su patentamiento, o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero. Esta dispensa se aplica como reconocimiento al buen estado mecánico con el que cuentan los rodados recién adquiridos.
En el caso de las motos nuevas, la prórroga es más breve: quedan exentas de someterse a la VTV únicamente durante su primer año de antigüedad. Pasado ese período, tanto autos como motocicletas deben cumplir con la verificación anual sin excepción.
Cuáles son los requisitos para renovar la VTV
Al iniciar el trámite para actualizar la VTV, es fundamental contar con toda la documentación requerida:
- DNI vigente.
- Licencia de conducir al día .
- Seguro del vehículo al día.
- Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.
- Presentar la cédula verde del automotor o moto.
- Título de propiedad del auto o moto.
- Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.