El debate sobre la seguridad vial y la edad de los conductores vuelve a estar en el centro de la escena, con nuevas normativas que buscan prevenir accidentes y garantizar un tránsito más seguro. En este contexto, uno de los puntos más discutidos es la vigencia de la licencia de conducir en personas mayores.

Las autoridades de tránsito han establecido límites etarios que marcan un antes y un después en la posibilidad de obtener o renovar el registro. Conocé las nuevas disposiciones al respecto.

Hasta qué edad tiene vigencia la licencia de conducir

La vigencia del carnet sufrió una modificación importante y ahora está determinada únicamente por la edad del solicitante al momento de gestionar la licencia. Las disposiciones ya aplican de la siguiente manera:

Quienes tengan menos de 21 años obtendrán una validez de 5 años para las categorías A (motocicletas), B (autos) y G (maquinaria agrícola).

obtendrán una validez de para las categorías A (motocicletas), B (autos) y G (maquinaria agrícola). Para el rango de 21 a 65 años , la licencia conservará también una duración de 5 años .

, la licencia conservará también una duración de . En el caso de los conductores de entre 65 y 70 , deberán renovarla cada 3 años .

, deberán renovarla cada . Finalmente, los mayores de 70 tendrán que realizar la renovación todos los años, sin excepción, siendo esta última la medida más discutida del decreto por imponer un control más estricto a ese sector.

Cómo tramitar la licencia de conducir digital

El trámite se puede realizar completamente en línea a través de Mi Argentina:

Ingresá a la opción de "renovación o ampliación de licencia". Verificá que tus datos personales estén correctos en el sistema. Realizá el pago de las boletas correspondientes mediante los distintos medios disponibles. Seleccioná los prestadores autorizados para los exámenes y cursos requeridos. Una vez aprobado el examen psicofísico, la nueva licencia se reflejará automáticamente en la app.

Dato adicional: si querés obtener la versión física del carnet, debés contactar directamente al centro emisor de tu jurisdicción.