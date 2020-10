Salieri de Nik on Twitter

Parece que Nico no se cansa de hacer papelones.

Cuando su colega estaba explicando cómo sigue la causa del conflicto de la familia Etchevehere y ampliaba con el dato de que el lunes Dolores tenía que declarar en la causa por defraudación que tramita en los tribunales de Comodoro Py, Wiñazki quiso meter la cuchara y casi como una chicana aseguró que entonces iba a tener que abandonar el campo.

Pero no, al parecer el periodista aún no terminó de entender que estamos viviendo en el medio de una pandemia y que las declaraciones testimoniales no se hacen de manera presencial sino que son virtuales.