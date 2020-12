Caído del Catre on Twitter

El polémico doctor Nelson Castro puso en duda la documentación presentada por el prestigioso laboratorio Gamaleya, el que desarrolló la vacuna Sputnik V,, y aseguró, aunque aclarando que no tenía la documentación respaldatoria, que no era cierto que no hubiera habido efectos adversos en mayores de 60 años.

Lo dice sin tenerlo chequeado, sin saber si esas personas tenían algun tipo de patología previa que produjera una reacción, y sobre todo sin saber de qué reacción está hablando.

Obviamente las palabras de Castro llevan a muchos argentinos a dudar sobre la efectividad de la vacuna y algunos lo consideran un atentado contra la salud pública.

En las redes le recordaron algunas cosas.

“Los padres de Nelson Castro eran hermanos ... Ahora cierra todo.”— matias on Twitter Link matias on Twitter

“Se puede denunciar penalmente a Nelson Castro? , esta atentando contra la salud publica haciendo informes truchos , es hora que la justicia haga algo sino sera cómplice”— GermandeRamos on Twitter Link GermandeRamos on Twitter

“@CaidodelCatre1 que objetivo, no lo escuchamos hablar de las reacciones alérgicas de la de "Pfizer" siendo médico tampoco de los cientos de efectos adversos, contraindicaciones, interacciones de todos los medicamentos que hoy se encuentran en la farmacia de tu barrio. Poco serio, se nota mucho.”— La Doctora Libertad on Twitter Link La Doctora Libertad on Twitter

“@CaidodelCatre1 Te imaginas el boom mundial con una noticia así? Y el boludo tira "hasta ahora voy a decir esto" como si fuera una primicia con suspenso de Lucho Avilés”— Gonzo on Twitter Link Gonzo on Twitter

“@CaidodelCatre1 hablando huevadas el nelson como siempre , diagnosticador a distancia , chanta pufy total .caraduras”— patricia campos on Twitter Link patricia campos on Twitter

“@CaidodelCatre1 Es obvio que ALGUNOS mayores de 60 pueden tener conmorbilidades con otras patologias y les acelere procesos ...todos podemos sufrir contraindicaciones, sinó leé los prospectos de los remedios que tomás, vos o algun familiar.. asustan.”— VINTAGE on Twitter Link VINTAGE on Twitter

“El Dipy lo hace de ignorante y pobre pibe, Nelson Castro lo hace sabiendo del daño que provoca; causan el mismo efecto pero no se puede juzgar a los 2 por igual...”— Caído del Catre on Twitter Link Caído del Catre on Twitter

“Nelson castro afirmando que la Sputnik V no tuvo resultados favorables en mayores de 60... Fuente:”— Nik El Rocho on Twitter Link Nik El Rocho on Twitter

“Qué te pareció esto Nelson Castro?”— Pame mar ☀️ Juicio Político a la Corte Suprema on Twitter Link Pame mar ☀️ Juicio Político a la Corte Suprema on Twitter

“Nelson Castro el que diagnosticaba a Cristina mirando fotos? El infeliz que trabaja para Magnetto? Es el que hace operaciones mediaticas? El mismo?”— SIULAR on Twitter Link SIULAR on Twitter

“No sé si Nelson Castro estará de acuerdo. Que nervios...😥 https://t.co/4mqwLiBFvA”— Christian Demarco ✌ on Twitter Link Christian Demarco ✌ on Twitter

“Respecto a Nelson Castro... Alguien sabe como se realiza una demanda colectiva? No seria hora hacer como las denunciadoras seriales de Carrió, Zuvic, Stolbizer, meter demandas a lo pavo a los periodistas que deforman la realidad. No me vengan con la libertade prensa y eso👊🤨”— Gustavo Escudero on Twitter Link Gustavo Escudero on Twitter