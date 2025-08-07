Nancy Pazos no pudo contenerse y lloró en su programa en Radio 10 al hablar de la votación en la Cámara de Diputados, que declaró la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.

La periodista se quebró al recordar el duro episodio que vivió cuando su hijo, Nicanor, atravesó una grave enfermedad a los tres años, y contó cómo los profesionales del Hospital Garrahan le salvó la vida.

“Yo tuve un hijo que estuvo muy enfermo. Nicanor estuvo a los tres años luchando por su vida. Todo esto me da mucho dolor”, recordó entre lágrimas.

Y remató: “No puedo creer que haya personas con tanta falta de memoria”