Nancy Pazos despedazó a Longobardi: "No se diga cualquier cosa y que no pase nada"

Marcelo Longobardi cuestionó a la democracia y hasta puso en duda el valor del voto de los pobres.

Nancy aprovechó para recordar, para el que no lo sabía, que Longobardi ni siquiera terminó la secundaria. Y pidió que no se pueda decir cualquier cosa y que eso no tenga consecuencias.

De hecho condenó el hecho de haber metido el germen del autoritarismo y que deberían sacarlo del aire.

Ya que estaba aprovechó para pegarle un palo a la vendedora de cloro, Viviana Canosa y Lanata de quien dijo que le perdió el respeto hace tiempo.