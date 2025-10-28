Nota de Gente
Nancy Pazos contó cómo confirmó la infidelidad de Diego Santilli con Analía Maiorana en su última sesión de terapia de pareja
Entrevistada en Radio con Vos por Ernesto Tenembaum y Tamara Pettinato, la periodista no se guardó nada para contar cómo se enteró que su marido estaba con otra mujer.
En tiempos de duros análisis políticos vienen bien los chismes para distender un poco, así lo entendió Ernesto Tenembaum que sacó al aire a Nancy Pazos y después de hablar de las elecciones pasó a un terreno personal.
Allí fue que la conductora de Radio del Plata se refirió al final de su matrimonio con Diego Santilli, con quien tiene dos hijos.
La historia lo deja muy mal parado al candidato libertario, quien derrapó en lo que fue la última sesión de su terapia de pareja.