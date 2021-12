Valentina tiene síndrome de down y no jugaba con muñecas hasta que llegó a su vida "Oli" en quien se ve identificada por sus ojos, sus manos y asegura que su muñeca también tiene síndrome de down.

Pero no es solo jugo sino que la muñeca la ayuda con su terapia para facilitar su expresividad. Oli le cambió la vida a esta familia y a cientos más y la fábrica dobló la apuesta y ahora están haciendo muñecas con implante coclear o con rasgos afroamericanos.

Un juguete especial para cada chico.