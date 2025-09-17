Un fuerte video se dio a conocer luego de este accidente que terminó con la vida de una mujer de 84 años que estaba cruzando la calle. 

Cuando la anciana se disponía a cruzar esta moto pasó a toda velocidad, la golpeó y la tiró contra el piso, donde la mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Luego, el conductor se dio a la fuga.

La abuela fue hospitalizada en el Sanatorio Alta Gracia con traumatismo de cráneo, pero su cuerpo no aguantó las heridas y horas más tarde falleció. 

Luego del incidente, la policía cordobesa dio con el paradero del motociclista y lo detuvieron, está acusado de homicidio culposo. 

El hecho pudo esclarecerse gracias a las cámaras de seguridad de una vivienda que grabaron el momento de la embestida.