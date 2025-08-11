Pregunta brutal
Mercedes Ninci a Cristian Graf, el sospechoso del crimen de Diego Fernández: "¿Vos fuiste quien lo asesinó?"
La movilera de El Trece enfrentó al sospechoso del crimen del joven enterrado en la ex casa de Gustavo Cerati cuando volvió a la propiedad y lo abordó a bocajarro.
La aparición de Cristian Graf en la casa del crimen de Diego Fernández convocó a los periodistas que querían escuchar su descargo.
Pero a Mercedes Ninci la sutileza no le cae muy bien y decidió que era momento de cortar camino y preguntarle lo que todos querían saber.
Como si esperara que Graf reconociera in situ que había matado a su amigo décadas atrás le disparó la consulta mientras forcejeaba para que no le cerraran la reja en la cara.
La mujer del sospechoso no pudo ocultar el impacto al escucharla y soltó un “por Dios” cargado de angustia.