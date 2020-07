Un hombre de 77 años en aislamiento por coronavirus intentó fugarse 3 veces de una clínica privada en Godoy Cruz, Mendoza. A raíz de sus intentos de fuga hay dos enfermeras que debieron ser aisladas.

El director de la clínica Amano, Juan Carlos Videla reveló que ya se le hizo la denuncia ante el Ministerio de Seguridad provincial y aguardan a que se contacten con ellos gente de la cartera de Salud.

"Ha salido de la habitación y tuvo que ser controlado por el personal de enfermería para que regresara a la habitación", relató.

"Tenemos dos enfermeras aisladas producto de este paciente que ha intentado esta situación de anormalidad que no estábamos listos para proveer".

“La hija de su pareja ha salido a hablar a los medios y dijo que no se le daba la información que requería. Esto no es así", advirtió Videla y agregó: "Lo que sí deben entender los pacientes y todos los familiares en general, es que están aislados y que no se puede producir un contacto”.

"Tienen que entender que están aislados y no se puede producir un contacto como al que estamos acostumbrados con otras enfermedades", recordó el titular del centro de salud de Mendoza y agregó: "Yo sé que se les va a hacer difícil yo también tengo padres grandes y entiendo que no poderlos ver generar cierta impotencia pero hay que respetar los protocolos por el bien de todos".